Леди Гага снимется во втором сезоне «Уэнсдэй»

Американская певица Леди Гага снимется во втором сезоне сериала «Уэнсдэй» Тима Бертона. Об этом сообщил Entertainment Daily.

Какую роль исполнит артистка, неизвестно. Гага участвует в съемках новых эпизодов шоу в данный момент, они проходят в Европе. В сериале также снимаются Дженна Ортега, Гвендолин Кристи, Луис Гузман, Кэтрин Зета-Джонс и Кристина Риччи.

В 2023 году на церемонии вручения премии «Золотой Глобус» Ортега призналась, что хотела бы увидеть в «Уэнсдэй» Леди Гагу. По мнению актрисы, поп-звезда могла бы сыграть нового директора школы.

В фильмографии Леди Гаги уже есть несколько заметных ролей. Певица снялась в сериале «Американская история ужасов», мюзикле «Звезда родилась» и драме «Дом Gucci». Кроме того, она сыграла Харли Квинн в сиквеле «Джокера».

«Джокер: Безумие на двоих» вызвал двоякую реакцию у аудитории. Директор Венецианского кинофестиваля назвал ленту «одним из самых смелых фильмов в американском кино последних лет». Картину похвалили Фрэнсис Форд Коппола и Хидэо Кодзима.

Комик Тим Диллон, снявшийся в проекте, охарактеризовал его как «худший фильм из когда‑либо снятых». Сиквел провалился в прокате и не понравился Денису Виленкину. «Афиша Daily» выступила в защиту ленты.