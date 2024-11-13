В Антарктиде впервые обнаружили янтарь

На территории Антарктиды впервые обнаружили янтарь. Об этом сообщили на сайте Кембриджского университета группа ученых во главе с Джоанн П. Клейгс.

Они рассказали, что нашли фрагменты ископаемой смолы в слое лигнита толщиной около 5 см. Находку сделали на шельфе острова Пайн на западе континента. Она свидетельствует, что в Антарктиде 92-83 млн лет назад были распространены хвойные деревья — они росли предположительно в болотистой местности.

«Такие условия окружающей среды идеально подходят для сохранения и окаменения древесины и связанных с ней растительных смол, поскольку для этого требуется наличие деревьев, производящих смолу с химическим составом, подходящим для окаменения, а также условия захоронения, лишенные кислорода», — пояснили ученые.

Исследователи высушили найденный материал и изучили его с помощью микроскопии отраженного света и флуоресцентной микроскопии. Выяснилось, что антарктический янтарь имеет высокую прозрачность и качество. Это означает, что он залегал на небольшой глубине, а образовался при умеренных температурах.