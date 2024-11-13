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«Боже, даруй мне спокойствие»: Джейми Ли Кертис уходит из X

Вчера в 23:13
Фото: Amediateka

Джейми Ли Кертис объявила, что деактивировала свой аккаунт в X.

Актриса не объяснила причину, но сделала это после того, как Берлинский кинофестиваль и британское издание The Guardian объявили о прекращении публикации на X из‑за токсичности, которая существует на платформе.

По мнению редакции, недостатки присутствия на платформе, принадлежащей Илону Маску, перевешивают преимущества.

«Боже, даруй мне безмятежность, чтобы принять то, что я не могу изменить, мужество, чтобы изменить то, что я могу, и мудрость, чтобы отличить одно от другого», — процитировала Ли Кертис молитву о безмятежности в своих соцсетях.

Актриса часто использовала свой аккаунт X для общения с поклонниками и продвижения своих проектов. После победы Дональда Трампа на выборах она написала о возвращении к более ограничительным временам.

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