«Боже, даруй мне спокойствие»: Джейми Ли Кертис уходит из X

Джейми Ли Кертис объявила, что деактивировала свой аккаунт в X.
Актриса не объяснила причину, но сделала это после того, как Берлинский кинофестиваль и британское издание The Guardian объявили о прекращении публикации на X из‑за токсичности, которая существует на платформе.
По мнению редакции, недостатки присутствия на платформе, принадлежащей Илону Маску, перевешивают преимущества.
«Боже, даруй мне безмятежность, чтобы принять то, что я не могу изменить, мужество, чтобы изменить то, что я могу, и мудрость, чтобы отличить одно от другого», — процитировала Ли Кертис молитву о безмятежности в своих соцсетях.
Актриса часто использовала свой аккаунт X для общения с поклонниками и продвижения своих проектов. После победы Дональда Трампа на выборах она написала о возвращении к более ограничительным временам.