Пошутившая о карельском языке актриса уволится из Театра драмы республики Карелия

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Сегодня / 20:05
Бывшая учительница стала богатейшей женщиной-ютубером Индии
Сегодня / 22:24
Рами Малек мстит за жену в первом трейлере детектива «Любитель»
Сегодня / 21:38
Умер британский актер Тимоти Уэст, известный по фильмам «Жанна д’Арк» и «Айрис»
Сегодня / 21:32
В США полицейского приговорили к 4 месяцам за сексуализированное насилие над тремя детьми
Сегодня / 21:31
На Airbnb появилась возможность арендовать Колизей
Сегодня / 20:14
Художник Такаси Мураками запустил собственный бренд обуви. Он будет продавать тапочки
Сегодня / 19:25
В Индии женщина случайно проглотила зубную щетку, когда чистила язык
Сегодня / 19:19
Рейчел Зеглер в новом трейлере хоррора-комедии «Миллениум» от A24
Сегодня / 18:44
Марго Робби слушала музыку из «Титаника», чтобы расплакаться на съемках «Волка с Уолл-стрит»
Сегодня / 18:41
Бьорк представит звуковую инсталляцию в Центре Помпиду в Париже
Сегодня / 18:32
Вышел трейлер мультсериала «Секретный уровень» от авторов «Любовь. Смерть. Роботы»
Сегодня / 18:11
Hulu показал трейлер комедии «Щелкунчики» c Беном Стиллером
Сегодня / 18:08
У усыпленной белки Пинат из США не оказалось бешенства
Сегодня / 17:53
«Мосфильм» передал армии 50 танков, БМП и тягачей
Сегодня / 17:40
Исследование: переутомление на работе может привести к потере контроля над эмоциями
Сегодня / 17:34
В Москве девочки похитили кота из зоомагазина. Зоозащитники предполагают, что воры — квадроберы
Сегодня / 16:57
The Guardian перестала публиковать материалы в X, назвав соцсеть Маска токсичной
Сегодня / 16:17
В Москве ресторанам разрешили оставлять всесезонные веранды
Сегодня / 16:16
Около 30 российских авиакомпаний оказались под угрозой банкротства
Сегодня / 15:33
Мама актера Арми Хаммера подарила ему на день рождения вазэктомию
Сегодня / 15:27
В Steam вышел симулятор обнимания березы
Сегодня / 14:57
Умер легендарный джазовый барабанщик Рой Хейнс
Сегодня / 14:25
Россияне хотели бы получить 700 тыс. рублей на жизнь с нуля и потратить их на квартиру и психолога
Сегодня / 14:10
Трамп выдвинул на пост главы Пентагона ведущего Fox News
Сегодня / 13:52
«Прошлый мир сгорел в огне»: вышел трейлер «Последнего ронина» с Колокольниковым
Сегодня / 13:13
В Госдуме отказались пересаживать чиновников на общественный транспорт
Сегодня / 12:42
Рукописные тексты Sex Pistols продадут на аукционе
Сегодня / 12:25
Блогера Маркеса Браунли поймали на превышении скорости в ролике на ютубе
Сегодня / 11:34
Букеровскую премию 2024 года получила Саманта Харви за роман об астронавтах
Сегодня / 10:27
Джон Красински стал самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии People
Сегодня / 10:22
HBO работает над фильмом по «Игре престолов» и начнет съемки третьего сезона «Эйфории» в январе
Сегодня / 10:12
Лупита Нионго присоединилась к актерскому составу нового фильма Кристофера Нолана
Сегодня / 09:52
A24 и Apple выпустят фильм об основателе криптобиржи FTX Сэмюэле Бэнкмане-Фриде
Сегодня / 09:50
Умер шеф-повар и телеведущий Алексей Зимин
Сегодня / 08:53
Дональд Трамп назначит Илона Маска главой департамента эффективности правительства США
Пошутившая о карельском языке актриса уволится из Театра драмы республики Карелия
Юлия Онодэра
Сегодня в 22:22
Фото: Лера Ломакина/"ВКонтакте"
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