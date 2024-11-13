Рами Малек мстит за жену в первом трейлере детектива «Любитель»

20th Century Studios выпустила первый трейлер детектива «Любитель» («The Amateur»). Премьера ленты состоится 11 апреля 2025 года.
Сюжет рассказывает о криптографе ЦРУ, который узнает, что его жена погибает в результате теракта в Лондоне. Поначалу он умоляет начальство отправить его на задание, чтобы отомстить. Однако, получив отказ, он берет дело в свои руки и отправляется в опасное путешествие по всему миру, чтобы выследить виновных.
В фильме снялись Рами Малек, Рейчел Броснахэн, Катрина Балф, Джон Бернтал, Майкл Стулбарг, Холт МакКаллани, Джулианна Николсон, Адриан Мартинес, Дэнни Сапани и Лоуренс Фишберн. Кресло режиссера занял Джеймс Хос, который работал над такими сериалами, как «Медленные лошади», «Воспитанные волками» и «Снежный человек».