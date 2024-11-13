Умер британский актер Тимоти Уэст, известный по фильмам «Жанна д’Арк» и «Айрис», а также множеству телесериалов. О его смерти сообщил ТАСС.

Уэст скончался на 91-м году жизни во сне. По словам детей артиста, он «оставался со своими друзьями и семьей до конца». «Нас всем будет его ужасно не хватать», — подчеркнули близкие актера.

«У него осталась жена Прунелла Скейлс, на которой он был женат в течение 61 года, сестра, дочь, два сына, семь внуков и четыре правнука», — добавили они.

Тимоти Уэст родился 20 октября 1934 года в Брадфорде в семье актера Локвуда Уэста. Он начал свою карьеру в театре в 50-х годах. В 1975 году он стал широко известен полсе роли в телесериале «Эдвард Седьмой».