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В США полицейского приговорили к 4 месяцам за сексуализированное насилие над тремя детьми

Сегодня в 21:32
Фото: WCSO

Суд американского штата Арканзас приговорил бывшего полицейского Роя Митчелла к 120 дням тюрьмы за сексуализированное насилие над тремя детьми. Об этом сообщает 5News.

Впервые по подозрению в насилии над детьми 45-летнего Митчелла задержали в октябре 2023 года. Расследование в отношении него началось после звонка на горячую линию отдела по борьбе с преступлениями против детей. Подозреваемого уволили из полиции.

В судебных документах утверждалось, что мужчина подверг сексуализированному насилию двух детей (одного в 2023 году, второго в 2018-м). Обвинения связаны не с изнасилованием, а с «ненадлежащим контактом», отмечал прокурор.

В начале 2023 года Митчелл работал в начальной школе в качестве инспектора, но в администрации учебного заведения сказали, что во время преступлений мужчина не был их сотрудником.

Сам Митчелл вину не признал и его отпустили под залог в 25 тыс. долларов. Тогда ему назначили суд на апрель 2024 года и запретили общаться с жертвами.

Однако затем экс-полицейского вновь арестовали ― по делу о сексуализированном насилии над третьим ребенком. Сперва Митчелл вновь отказывался признать вину, но вскоре подтвердил причастность ко всем трем случаям.

Кроме четырех месяцев тюремного заключения, мужчине назначили 20 лет испытательного срока.

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