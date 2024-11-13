На Airbnb появилась возможность арендовать Колизей в Риме в честь выхода второго «Гладиатора» Ридли Скотта.

Попасть на достопримечательность после заката смогут лишь 16 человек 7 и 8 мая за 9 долларов. Это будет первый случай, когда историческое место будет открыто для людей после наступления темноты, однако переночевать в нем нельзя.

Вместо этого церемониймейстер встретит гостей у входа и впустит их в гипогей. После этого он предложит переодеться в доспехи гладиатора и подготовиться к бою.

«Пройдите по освещенным факелами лабиринтам Колизея, где до вас ходили Максимус и бесчисленное множество других воинов. Подумайте об их судьбе и о своей, следуя по их историческим следам. Насладитесь симфонией мечей и щитов, пока опытные гладиаторы сражаются в захватывающем поединке на ваших глазах. Вы должны наблюдать за ними, потому что скоро настанет ваша очередь», — гласит описание события на Airbnb.

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Перед сражением гостям предоставят угощение в виде винограда, граната, миндаля и грецкого ореха. «Вы не можете позволить себе быть обжорой. Чрезмерное потребление пищи притупит ваши чувства и замедлит ваши рефлексы», — отметили в сервисе.