Бывшая учительница стала богатейшей женщиной-ютубером Индии

65-летняя бывшая учительница Ниша Мадхулика из индийского штата Уттар-Прадеш стала самой богатой женщиной-ютубером Индии. Об этом пишет индийское издание The Economic Times.

В 2007 году Мадхулика начала вести кулинарный блог о вегетарианской индийской кухне. Так она хотела справиться с одиночеством после отъезда детей. Ее простые пошаговые рецепты на хинди быстро приобрели множество поклонников.

«Я нашла утешение в кулинарии, когда осталась одна. Это хобби изменило мою жизнь», — поделилась женщина.

К 2011 году, собрав в своем блоге более 100 рецептов, она решила запустить кулинарный канал на YouTube. Чтобы полностью сосредоточиться на нем, она оставила работу учительницы.

В 2017 году Мадхулика получила награду «Лучший кулинарный контент YouTube» и стала лицом кампании YouTube #SeeSomethingNew, продвигающей начинающих создателей контента. Издание The Economic Times включило ее в «Топ-10 звезд YouTube Индии».

Сейчас у Мадхулики 14,5 млн подписчиков на YouTube и 5,6 млн в Facebook*. Ее состояние оценивается в 430 млн рупий (около 500 млн рублей), что делает ее богатейшей ютуберкой Индии.

Имя Мадхулики стало нарицательным в Индии, а пользователи часто называют ее мамой. Несмотря на небывалую популярность, она до сих пор старается ответить на каждый комментарий.

Кроме рецептов, Мадхулика выкладывает на своем канале и видео в поддержку благотворительных организаций. В частности, она активно поддерживает проект Tata Trusts' Project Druv, который стремится обеспечить доступ к интернету в сельских районах Индии.