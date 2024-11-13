Художник Такаси Мураками запустил собственный бренд обуви. Он будет продавать тапочки

Японский художник Такаси Мураками запустил собственный бренд обуви Ohana Hatake. Он будет продавать разноцветные тапочки-слайды, сообщил Hypebeast.

Название бренда переводится с японского как «поле цветов». Дизайн моделей основан на культовых цветочных мотивах Мураками. Пока художник представил два варианта сандалий: Ohana Full-Bloom и Surippa Ohana.

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Первую модель Мураками разработал вместе с группой Blackpink. Она доступна в четырех цветах: оранжевый «Apricot», лимонный «Blazing Yellow», ярко-зеленый «Island Green» и «Raspberry Rose» оттенка фуксии.

Вторая модель — новинка. Пока ее нельзя купить. В ближайшем будущем в продаже появится Surippa Ohana в цвете, который называется «Rust» (в переводе с английского — «ржавчина»).

«Я стремлюсь к выражению, которое исследует отношения между американской и японской культурами. Я бы хотел, чтобы те, кто будет носить эти сандалии, могли почувствовать, как команда сумела создать нечто замечательное из моих причудливых, нестандартных идей», — прокомментировал Мураками.

Такаси Мураками — японский художник, работающий в разных направлениях искусства. Его работы отличаются яркими красками, броским мультипликационным стилем. О его творчестве «Афиша Daily» рассказывала в обзоре японского искусства.

В 2017 году Мураками провел персональную выставку в московском музее «Гараж». Мы публиковали гид по ней. В 2018 году художник также выставлялся в Лондоне вместе с Верджилом Абло.