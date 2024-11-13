В Индии женщина случайно проглотила зубную щетку, когда чистила язык

В индийском штате Махараштра 40-летняя женщина случайно проглотила зубную щетку, когда чистила язык. Об этом сообщило издание Pune Times Mirror.
Журналисты рассказали, что женщина попала в больницу в Пимпри-Чинчваде. Гастроэнтерологи были шокированы случившимся: медицине известны менее 30 подобных случаев.
Как правило, такие инциденты случаются с людьми, имеющими психические расстройства. Однако жительница Махараштры оказалась совершенно здоровой. Врачам удалось удалить 20-сантиметровую щетку из организма пациентки.
Женщине повезло, подчеркнули медики. Щетка не закупорила ее дыхательные пути и не нанесла серьезных повреждений, обычно связанных с проглатыванием крупных твердых предметов.
В июле похожий случай произошел в Хорватии. Там 38-летняя женщина проглотила зубную щетку и тоже не пострадала. Пациентка призналась, что после случившегося боится вновь пользоваться этим средством гигиены.
В декабре 2023 года зубную щетку проглотила также 21-летняя жительница Испании. Девушка попыталась вытащить с помощью щетки из горла застрявший кусочек индейки, но ситуация стала только хуже. Девушка выжила: ей помогли медики.