В Индии женщина случайно проглотила зубную щетку, когда чистила язык

Сегодня в 19:25

В индийском штате Махараштра 40-летняя женщина случайно проглотила зубную щетку, когда чистила язык. Об этом сообщило издание Pune Times Mirror.

Журналисты рассказали, что женщина попала в больницу в Пимпри-Чинчваде. Гастроэнтерологи были шокированы случившимся: медицине известны менее 30 подобных случаев.

Как правило, такие инциденты случаются с людьми, имеющими психические расстройства. Однако жительница Махараштры оказалась совершенно здоровой. Врачам удалось удалить 20-сантиметровую щетку из организма пациентки.

Женщине повезло, подчеркнули медики. Щетка не закупорила ее дыхательные пути и не нанесла серьезных повреждений, обычно связанных с проглатыванием крупных твердых предметов.

В июле похожий случай произошел в Хорватии. Там 38-летняя женщина проглотила зубную щетку и тоже не пострадала. Пациентка призналась, что после случившегося боится вновь пользоваться этим средством гигиены.