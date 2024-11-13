Рейчел Зеглер в новом трейлере хоррора-комедии «Миллениум» от A24

Кинокомпания A24 выпустила новый трейлер апокалиптического хоррора-комедии «Миллениум» («Y2K») . Премьера фильма состоится 6 декабря.

Y2K — проблема, связанная с переходом от 1999 к 2000 году в компьютерных системах. Она возникла из‑за того, что многие старые программы и компьютеры использовали двухзначный формат для обозначения года, а это значит, что 2000-й программа могла интерпретировать как 1900-й. Из‑за этого многие важные системы, включая банковские, авиационные, медицинские и правительственные, могли выйти из строя.

Сюжет фильма рассказывает о вымышленной версии проблемы Y2K. В то время как два неудачника решают устроить вечеринку в канун Нового 2000 года, ошибка приводит к тому, что все технологии оживают и восстают против человечества.

В ролике на фоне звучит замиксованная в трек речь экс-президента США Билла Клинтона о готовности к 2000-му, в которой он пытался развеять опасения страны о проблеме Y2K.

«Y2K» — режиссерский дебют актера и ветерана SNL Кайла Муни. Он написал сценарий в соавторстве с Эваном Уинтером, а продюсером фильма выступил Джона Хилл.