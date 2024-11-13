Бьорк представит звуковую инсталляцию в Центре Помпиду в Париже

Исландская певица Бьорк вместе с французским художником Алефом представит звуковую инсталляцию в парижском Центре Помпиду. Об этом сообщил Pitchfork.

Артисты воссоздали с помощью искусственного интеллекта звуки, которые издавали вымершие животные, и дополнили их текстом и музыкой. Услышать произведение можно будет в музее с 20 ноября по 9 декабря в зоне эскалаторов.

Проект станет частью форума «Биоразнообразие: Какая культура для какого будущего?». По задумке авторов, он представит индустриальную эру и привлечет внимание к необходимости вспомнить о связи человека с природой.

«В венах эскалатора музея, известного как „гусеница“, мы хотели напомнить горожанам о грубой жизненной силе существ, находящихся под угрозой исчезновения. Даже если вы беспокойно перемещаетесь между этажами, слушая это звуковое произведение, тон животных голосов, как мы надеемся, выстроит аудиальный мост между слушателями. И дух этих животных, магия того, как они чувственно связаны со своей средой, станут нашими учителями», — отметили Бьорк и Алеф.

Художники вместе создали концепцию инсталляции. Бьорк написала к ней слова и музыку. Проект реализован в партнерстве с французским институтом исследования звука IRCAM.