Вышел трейлер мультсериала «Секретный уровень» от авторов «Любовь. Смерть. Роботы»

Amazon Prime представил дебютный трейлер анимационной антологии «Секретный уровень». Премьера сериала намечена на 10 декабря.

Первый сезон будет состоять из 15 эпизодов. Действие каждого будет происходить в мире одной из игр ― Warhammer 40,000, The Outer Worlds, Unreal Tournament, Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons, Exodus, PAC-MAN, Spelunky и других.

Автором выступил Тим Миллер, ответственный за антологию «Любовь. Смерть. Роботы». Персонажей сериала озвучивали звезды кино, среди которых Киану Ривз, Арнольд Шварценеггер, Кевин Харт и Габриэль Луна.

Как отмечает Forbes, одна из серий будет посвящена Concord — мнгновенно закрывшейся игре для PlayStation Live, которая не продержалась и месяца. Согздатель сериала сказал, что не расстроен по этому поводу, поскольку эпизод получился действительно хорошим.