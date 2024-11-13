Марго Робби слушала музыку из «Титаника», чтобы расплакаться на съемках «Волка с Уолл-стрит»

Марго Робби рассказала, что слушала музыку из «Титаника», чтобы заплакать на съемочной площадке фильма «Волк с Уолл-стрит» с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

«В фильме „Волк с Уолл-стрит“ была большая, сумасшедшая сцена, когда я прошу развода и все такое. И Кейт Уинслет пришла на съемочную площадку, чтобы навестить Лео [Ди Каприо] в тот день.

Я была в комнате рядом с ними, слушала саундтрек к „Титанику“, пытаясь оставаться в грустном, слезливом состоянии. И тут я увидела, как мимо проходят Кейт Уинслет и Лео. Это было очень сюрреалистично», — рассказала Робби.