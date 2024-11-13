Марго Робби слушала музыку из «Титаника», чтобы расплакаться на съемках «Волка с Уолл-стрит»

Марго Робби рассказала, что слушала музыку из «Титаника», чтобы заплакать на съемочной площадке фильма «Волк с Уолл-стрит» с Леонардо Ди Каприо в главной роли.
«В фильме „Волк с Уолл-стрит“ была большая, сумасшедшая сцена, когда я прошу развода и все такое. И Кейт Уинслет пришла на съемочную площадку, чтобы навестить Лео [Ди Каприо] в тот день.
Я была в комнате рядом с ними, слушала саундтрек к „Титанику“, пытаясь оставаться в грустном, слезливом состоянии. И тут я увидела, как мимо проходят Кейт Уинслет и Лео. Это было очень сюрреалистично», — рассказала Робби.
Оригинальную тему и саундтрек к «Титанику» написал Джеймс Хорнер, включая песню, которую исполнила Селин Дион «My Heart Will Go On». «Даже когда я просто слышу музыку из „Титаника“, у меня наворачиваются слезы. И именно так я поступаю на съемочной площадке, если мне нужно поплакать в какой‑нибудь сцене», — отметила Робби.