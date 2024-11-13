Hulu показал трейлер комедии «Щелкунчики» c Беном Стиллером

На ютуб-канале Hulu опубликовали трейлер комедии «Щелкунчики», главную роль в которой исполнил Бен Стиллер, звезда «Невероятной жизни Уолтера Митти» и «Ночи в музее».
Актер сыграл мужчину, которому во время рождественских каникул приходится присматривать за племянниками-сиротами. Он надеется подыскать для детей приемную семью, но это оказывается непростой задачей.
Режиссером фильма выступил Дэвид Гордон Грин, известный по картине «Ананасовый экспресс: Сижу, курю» и трилогии «Хэллоуин». Он снял ленту по сценарию Лелэнда Дугласа и Наат Мейера.
В актерский состав проекта вошли Линда Карделлини («Зеленая книга», «Мстители: Финал»), Тим Хайдекер («Наш флаг означает смерть»), Тоби Хасс («Максин ХХХ»), Эди Паттерсон («Достать ножи») и Джена Симс («Дневники вампира»).
«Щелкунчики» выйдут 29 ноября на стриминговом сервисе Hulu.