Из московского зоомагазина у метро «Речной вокзал» похитили кота Лучика. Об этом говорится в сообществе «ВКонтакте» «ГБР. Зоозащита».

Похитители ― две девочки-подростка, которые проникли в магазин через кладовку. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как они гладят кота, осторожно оглядываясь по сторонам, а затем бегом покидают магазин.

Видео: «ГБР. Зоозащита»

В публикации зоозащитников девочек описывают как «двух подростков странного вида, предположительно квадроберов».

Кот Лучик попал в зоомагазин на улице Фестивальной, 2б, после того как его бросили хозяева. Кота спасли и временно поселили в магазине, пока не найдут ему новый дом.