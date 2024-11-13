Из московского зоомагазина у метро «Речной вокзал» похитили кота Лучика. Об этом говорится в сообществе «ВКонтакте» «ГБР. Зоозащита».
Похитители ― две девочки-подростка, которые проникли в магазин через кладовку. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как они гладят кота, осторожно оглядываясь по сторонам, а затем бегом покидают магазин.
В публикации зоозащитников девочек описывают как «двух подростков странного вида, предположительно квадроберов».
Кот Лучик попал в зоомагазин на улице Фестивальной, 2б, после того как его бросили хозяева. Кота спасли и временно поселили в магазине, пока не найдут ему новый дом.
Лучика сейчас ищут волонтеры. К телеграм-чату поиска кота присоединились более 400 человек. По словам местных жителей, подростков-похитителей видели в соседнем зоомагазине, откуда они якобы хотели украсть кроликов, но их выгнали. Инициативная группа планирует написать заявление в полицию.