У усыпленной белки Пинат из США не оказалось бешенства

У белки Пинат и енота Фреда, которых усыпили в США, не оказалось бешенства. Об этом сообщает NBC.

Марк Лонго, владелец, у которого изъяли животных, заявил, что подаст в суд на Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (DEC) и руководителей местных органов власти.

Исполнительный директор округа Хемунг Крис Мосс заявил, что белка укусила сотрудника службы окружающей среды во время обыска в доме Лонго, что и послужило причиной необходимости проведения теста — во многих случаях животных необходимо убить, прежде чем проводить тест на бешенство.

«Я понимаю, что люди хотят выговориться. Но в конце концов, я думаю, вы должны осознать всю серьезность проблемы заражения людей бешенством. Это протокол штата, переданный округу», — сказал Мосс.

Белку, на аккаунт которой подписано 534 тыс. человек, забрали из дома в Пайн-Сити в среду. Пинат, также известный как Peanut, был любимым питомцем блогера Марка Лонго. Более чем в 1400 постах, опубликованных в соцсети, можно увидеть, как Пинат ест вафли, прыгает через хулахуп и встречает Лонго с работы.

В DEC заявили, что к ним поступили «многочисленные сообщения от общественности о потенциально небезопасном содержании диких животных, которые могут быть переносчиками бешенства, и незаконном содержании диких животных». В итоге департамент начал расследование этих жалоб.

Лонго считает, что на него пожаловалась группа интернет-пользователей: «Ну, интернет, ты победил. Ты отнял у меня одно из самых удивительных животных, руководствуясь эгоизмом. Для группы людей, которые позвонили в DEC, есть отдельное место в аду».