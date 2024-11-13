У усыпленной белки Пинат из США не оказалось бешенства

У белки Пинат и енота Фреда, которых усыпили в США, не оказалось бешенства. Об этом сообщает NBC.
Марк Лонго, владелец, у которого изъяли животных, заявил, что подаст в суд на Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (DEC) и руководителей местных органов власти.
Исполнительный директор округа Хемунг Крис Мосс заявил, что белка укусила сотрудника службы окружающей среды во время обыска в доме Лонго, что и послужило причиной необходимости проведения теста — во многих случаях животных необходимо убить, прежде чем проводить тест на бешенство.
«Я понимаю, что люди хотят выговориться. Но в конце концов, я думаю, вы должны осознать всю серьезность проблемы заражения людей бешенством. Это протокол штата, переданный округу», — сказал Мосс.
Белку, на аккаунт которой подписано 534 тыс. человек, забрали из дома в Пайн-Сити в среду. Пинат, также известный как Peanut, был любимым питомцем блогера Марка Лонго. Более чем в 1400 постах, опубликованных в соцсети, можно увидеть, как Пинат ест вафли, прыгает через хулахуп и встречает Лонго с работы.
В DEC заявили, что к ним поступили «многочисленные сообщения от общественности о потенциально небезопасном содержании диких животных, которые могут быть переносчиками бешенства, и незаконном содержании диких животных». В итоге департамент начал расследование этих жалоб.
Лонго считает, что на него пожаловалась группа интернет-пользователей: «Ну, интернет, ты победил. Ты отнял у меня одно из самых удивительных животных, руководствуясь эгоизмом. Для группы людей, которые позвонили в DEC, есть отдельное место в аду».
Дело получило такую огласку и вызвало такие сильные чувства, что сотрудникам DEC стали угрожать расправой. Профсоюз также отметил, что сотрудники DEC не были ответственны за решение судьбы животных, хотя представитель округа Мосс сказал, что «несправедливо» предполагать, что это было решение департамента здравоохранения округа.