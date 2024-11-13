The Guardian перестала публиковать материалы в X, назвав соцсеть Маска токсичной

Британская газета The Guardian объявила, что больше не будет публиковать свои материалы в соцсети X (бывший Twitter).

По мнению редакции, недостатки присутствия на платформе, принадлежащей Илону Маску, перевешивают преимущества. Издание обвинило X в распространении и продвижении «тревожного контента», включая крайне правые теории заговора и расизм.

«Президентская кампания в США лишь подчеркнула то, о чем мы думали долгое время: X — токсичная медиаплатформа, и ее владелец Илон Маск смог использовать свое влияние для формирования политического дискурса», ― заявили в газете.

Там отметили, что пользователи по-прежнему могут делиться статьями The Guardian в X, а в материалах издания и дальше будет появляться контент, встроенный из соцсети.