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Около 30 российских авиакомпаний оказались под угрозой банкротства

Сегодня в 16:16
Фото: Ross Parmly/Unsplash

Около 30 мелких и средних российских авиакомпаний заявили о риске оказаться под угрозой банкротства, сообщили «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Причиной сложившейся ситуации называют инициативу правительства по списанию долгов перед иностранными лизингодателями и введению налога на прибыль в размере 25%. Представители отрасли считают это неподъемной финансовой ношей для авиакомпаний, которые обеспечивают 26% пассажирских перевозок внутри России.

В АЭВТ заявили, что в связи с угрозой банкротства компаний готовят предложения по изменению Налогового кодекса.

Как отмечают «Известия», в 2022 году после начала боевых действий на территории Украины и введения санкций против России западными странами многие авиакомпании перестали перечислять платежи за лизинг иностранных самолетов. Несмотря на то что в 2025 году им позволят погасить долги, на суммы также начислят налог на прибыль, который составит 25%.

Ранее гендиректор авиакомпании NordStar Леонид Мохов отметил, что договоры об аренде с иностранными компаниями все еще действуют, несмотря на внесение иностранных самолетов в российский реестр и продолжение их эксплуатации внутри страны. По его словам, средства, которые перевозчики должны были переводить иностранным лизингодателям, тратят на поддержание летной годности воздушных судов, расходы на которую выросли из‑за санкций.

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