Около 30 российских авиакомпаний оказались под угрозой банкротства

Около 30 мелких и средних российских авиакомпаний заявили о риске оказаться под угрозой банкротства, сообщили «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Причиной сложившейся ситуации называют инициативу правительства по списанию долгов перед иностранными лизингодателями и введению налога на прибыль в размере 25%. Представители отрасли считают это неподъемной финансовой ношей для авиакомпаний, которые обеспечивают 26% пассажирских перевозок внутри России.

В АЭВТ заявили, что в связи с угрозой банкротства компаний готовят предложения по изменению Налогового кодекса.

Как отмечают «Известия», в 2022 году после начала боевых действий на территории Украины и введения санкций против России западными странами многие авиакомпании перестали перечислять платежи за лизинг иностранных самолетов. Несмотря на то что в 2025 году им позволят погасить долги, на суммы также начислят налог на прибыль, который составит 25%.