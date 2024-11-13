«Мосфильм» передал армии 50 танков, БМП и тягачей

В прошлом году киностудия «Мосфильм» передала Вооруженным силам России больше 50 образцов тяжелой техники. Об этом директор компании и народный артист России Карен Шахназаров рассказал на встрече с Владимиром Путиным. Слова режиссера цитирует ТАСС.

По словам руководителя студии, за 2023 год к военным перешло 28 танков Т-55, 8 танков ПТ-76, 6 БМП и 8 тягачей. Эти машины хранились на военно-технической базе.

«Я узнал, что есть потребности, связался с министерством обороны — забрали эти машины», — отметил Шахназаров.

Еще глава «Мосфильма» поделился, что прибыль компании растет: в 2023 году прибыль составила 582 млн рублей, в 2022-м — 547 млн, а 2021-м — 272 млн. По его данным, чистая прибыль студии за девять месяцев 2024 года составила 485 млн рублей, добавил он.

В то же время, налоги студии в разы превышают итоговую чистую прибыль, посетовал кинематографист.

В ходе встречи Шахназаров заявил, что «Мосфильм» является самой крупной и оснащенной студией Европы и в некоторых аспектах превосходит американские аналоги.

«В мире мы не уступаем Warner, Universal. Другое дело, что таких студий пять в Голливуде, а у нас одна. Но с точки зрения объемов — я был на Universal, на Warner — мы не уступаем, а в некоторых аспектах превосходим их», — уверен руководитель.

Согласно сайту «Мосфильма», на хранении у его сотрудников находились более 190 единиц бронетанковой техники, бронетранспортеров и самоходных установок, «загримированных» под различные образцы иностранной военной техники разных периодов.

Кроме того, на складах киношников имеются 100 единиц различной автомобильной техники, мотоциклов, походных кухонь, в том числе на конной тяге, муляжи и макеты подбитой техники, а также несколько десятков единиц военного вооружения, в том числе иностранного производства.