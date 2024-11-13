В Москве ресторанам разрешили оставлять всесезонные веранды

Владельцам кафе и ресторанов разрешили оставить установленные летние веранды после окончания сезона и использовать их круглогодично. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Предполагается, что такие меры позволят владельцам бизнесов сэкономить средства на демонтаже и монтаже веранд. В документе подчеркивается, что рестораны и кафе должны обеспечивать безопасность веранд: очищать от снега и наледи, а также убирать прилегающую территорию в радиусе пяти метров.

Еще конструкция не должна мешать работе уборочной техники. Если такие требования соблюдаться не будут, то Межведомственная комиссия по вопросам потребительского рынка может принять решение о демонтаже веранд.