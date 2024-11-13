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В Москве ресторанам разрешили оставлять всесезонные веранды

Сегодня в 16:17
Фото: Egor Myznik/Unsplash

Владельцам кафе и ресторанов разрешили оставить установленные летние веранды после окончания сезона и использовать их круглогодично. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Предполагается, что такие меры позволят владельцам бизнесов сэкономить средства на демонтаже и монтаже веранд. В документе подчеркивается, что рестораны и кафе должны обеспечивать безопасность веранд: очищать от снега и наледи, а также убирать прилегающую территорию в радиусе пяти метров.

Еще конструкция не должна мешать работе уборочной техники. Если такие требования соблюдаться не будут, то Межведомственная комиссия по вопросам потребительского рынка может принять решение о демонтаже веранд.

В этом году Госдума разрешила продажу алкоголя на летних верандах и во двориках кафе. Согласно новому закону, сооружения должны примыкать к основному заведению или находиться на прилегающей территории. Получать новую лицензию для продажи алкоголя на верандах не потребуется.

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