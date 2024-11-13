В Steam вышел симулятор обнимания березы

«Вы далеко от родины и скучаете по родным березкам? Испытываете острую нужду в березотерапии, но нет времени выехать на природу? Ну шо, добро пожаловать. Наш аутентичный симулятор позволит вам вновь обнять родные березки, где бы вы ни были», ― говорится в описании игры.