В Steam вышел симулятор обнимания березы

Издатель Kavkaz Sila Games выпустил в Steam «Симулятор обнимания березы». Создатели обещают «аутентичный опыт обнимания родных березок от первого лица».
«Вы далеко от родины и скучаете по родным березкам? Испытываете острую нужду в березотерапии, но нет времени выехать на природу? Ну шо, добро пожаловать. Наш аутентичный симулятор позволит вам вновь обнять родные березки, где бы вы ни были», ― говорится в описании игры.
Геймплей заключается в том, чтобы гулять по березовому лесу под расслабляющую музыку и обнимать деревья. Еще, судя по скриншотам, можно полежать на печи.
У игры 20 отзывов, из которых 18 положительные. «Симулятор обнимания березы» называют достойными ответом западным хитам и игрой на уровне «Смуты» (здесь тоже персонаж может гулять по дну водоема, поясняет комментатор). Из минусов пользователи отметили застрявших в воздухе птиц, отсутствие медведя и балалайки.
Среди предыдущих проектов, выпущенных Kavkaz Sila Games, ― симулятор сидения у подъезда, симулятор прыганья по гаражам и «Russi.a Simulator».