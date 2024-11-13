Мама актера Арми Хаммера подарила ему на день рождения вазэктомию

Арми Хаммер запустил свой подкаст «The Armie HammerTime Podcast», где общается с разными людьми. Гостьей нового эпизода стала мама актера Дрю Энн Мобли, которая рассказала, что подарила ему на 38-й день рождения вазэктомию.

В эфире Мобли предложила обсудить подарок и сказала: «Я звоню Арми и говорю: „Арми, что бы ты хотел получить на свой день рождения в этом году?“ А он: „Не знаю, может, денег. Неважно“. А я такая: „Думаю, я сделаю тебе вазэктомию“».

Хаммер принял этот подарок и поделился, как прошло посещение врача. По словам актера, перед процедурой его попросили заполнить различные бумажки и проконсультироваться с врачом. Тогда доктор спросил, уверен ли Арми в своем решении, на что он ответил: «У меня двое прекрасных детей. Я больше не хочу детей. Я готов с этим покончить».

После консультации Арми попросили оплатить процедуру, и когда его спросили, будет он платить по страховке или кредитной карте, актер сказал: «Моя мама позвонит вам и заплатит за это».

По словам Хаммера, в этот момент женщина подняла глаза и удивленно спросила: «Что?» А актер ответил: «Да, моя мама подарила мне это на день рождения».

Голливудская карьера Хаммера пошла под откос в 2021 году, когда несколько женщин обвинили актера в жестоком обращении. Хаммер отверг все обвинения, но был вынужден отказаться от нескольких проектов, а от него самого отказались его агент и публицист. Расследование окружного прокурора округа Лос-Анджелес и полиции не привели к уголовным обвинениям против Хаммера из‑за недостаточности улик.