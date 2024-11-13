Умер легендарный джазовый барабанщик Рой Хейнс

В возрасте 99 лет скончался Рой Хейнс, джазовый барабанщик и один из последних оставшихся музыкантов эпохи свинга и бибопа. О смерти артиста после кратковременной болезни сообщила его дочь Лесли Хейнс-Гилмор, пишет The Guardian.

Энергичный стиль Хейнса принес ему признание среди многих современников за его карьеру, начавшуюся в середине 1940-х годов. Он играл с Чарли Паркером, Бадом Пауэллом, Сонни Роллинсом, Майлсом Дэвисом, Джони Колтрейном и многими другими.

Родившись в 1925 году в Роксбери, штат Массачусетс, Хейнс с раннего возраста увлекся джазом и начал профессионально заниматься игрой на барабанах в бостонских ночных клубах в подростковом возрасте. «Учитель однажды отправил меня к директору, потому что я барабанил по парте руками в классе», — вспоминал музыкант в одном из интервью.

Хейнс начал свою карьеру в биг-бендах эпохи свинга под руководством Сэбби Льюиса, Фрэнки Ньютона и Феликса Барбозза, а переезд в Нью-Йорк в 1945 году привел его к сотрудничеству с большими оркестрами Луиса Расселла и Луи Армстронга, а также к игре со звездным саксофонистом Лестером Янгом.