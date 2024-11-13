Россияне хотели бы получить 700 тыс. рублей на жизнь с нуля и потратить их на квартиру и психолога

Чтобы начать жизнь с нуля, россиянам нужно около 700 тыс. рублей, новое жилье и услуги психолога. Это следует из исследования «Профи.ру», с которым ознакомилась «Афиша Daily».
Такой вывод аналитикам сервиса удалось сделать по результатам опроса 5000 мужчин и женщин от 18 до 65 лет по всей России.
Согласно результатам, 78% респондентов хотели, хотят или когда‑то хотели начать все с нуля. В среднем они оценили затраты на крупные перемены в 500 тыс. рублей. Однако почти у половины (42%) эта сумма превысила 700 тыс. рублей, а 28% участников назвали цифры от 300 до 500 тыс. рублей. Меньше 5% выбрали вариант до 100 тыс. рублей.
Формулу «чистого листа» россияне видят по-разному. Для большинства (25%) она включает в себя смену имиджа, для 21% в нее входят занятия с психологом, для 17% — смена места жительства. Еще 14% хотели бы записаться на курс к фитнес-тренеру или нутрициологу.
На изменение внешнего вида и поддержание здоровья треть россиян (35%) готовы выделить до 50 тыс. рублей. Еще 31% отметили, что планируют потратить от 50 до 100 тыс. рублей, а 29% респондентов закладывают в бюджет свыше 100 тыс. рублей на услуги конкретных специалистов.
Наиболее востребованными оказались парикмахеры и стилисты. В среднем россияне готовы потратить на них от 5000 рублей за сеанс — так ответили 40% опрошенных. Второе и третье место занимает коуч по личной эффективности со средним чеком 6000 рублей за сеанс (16%) и психолог (13%) со средней стоимостью от 3000 рублей в час. На занятия с фитнес-тренером отложить деньги готовы только 11% респондентов. В разделе «другое» россияне также отмечали косметологов, пластических хирургов и карьерных консультантов.