Трамп выдвинул на пост главы Пентагона ведущего Fox News

Дональд Трамп назвал своим кандидатом на пост министра обороны США ведущего Fox News и ветерана вооруженных сил Пита Хегсета. Об этом сообщает Би-би-си.

Объявляя о своем выборе, избранный президент охарактеризовал Хегсета как «жесткого, умного и искренне верящего в принцип „Америка прежде всего“».

44-летний Хегсет, служивший в Афганистане и Ираке, будет отвечать за самые мощные в мире вооруженные силы, отмечает агентство.

Своим выбором Трамп застал многих в своем окружении врасплох, рассказали источники CNN. По словам одного из них, избранный президент выбирал кандидатов, просматривая их выступления по телевидению, и в случае с Хегсетом решил, что «у него подходящая внешность».

Критики Трампа отметили нехватку политического и международного опыта у Хегсета. «Я в шоке. И это именно то, о чем мы беспокоились и о чем мы предупреждали про Дональда Трампа. А именно, что он собирается назначить неквалифицированных лоялистов, чтобы превратить правительство в свою личную вотчину», ― отметил представитель демократов Дэн Голдман.

Сторонники же Трампа среди республиканцев сказали, что доверяют выбору избранного президента, и считают, что Хегсет будет окружен опытными людьми.