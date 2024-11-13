Трамп выдвинул на пост главы Пентагона ведущего Fox News

Дональд Трамп назвал своим кандидатом на пост министра обороны США ведущего Fox News и ветерана вооруженных сил Пита Хегсета. Об этом сообщает Би-би-си.
Объявляя о своем выборе, избранный президент охарактеризовал Хегсета как «жесткого, умного и искренне верящего в принцип „Америка прежде всего“».
44-летний Хегсет, служивший в Афганистане и Ираке, будет отвечать за самые мощные в мире вооруженные силы, отмечает агентство.
Своим выбором Трамп застал многих в своем окружении врасплох, рассказали источники CNN. По словам одного из них, избранный президент выбирал кандидатов, просматривая их выступления по телевидению, и в случае с Хегсетом решил, что «у него подходящая внешность».
Критики Трампа отметили нехватку политического и международного опыта у Хегсета. «Я в шоке. И это именно то, о чем мы беспокоились и о чем мы предупреждали про Дональда Трампа. А именно, что он собирается назначить неквалифицированных лоялистов, чтобы превратить правительство в свою личную вотчину», ― отметил представитель демократов Дэн Голдман.
Сторонники же Трампа среди республиканцев сказали, что доверяют выбору избранного президента, и считают, что Хегсет будет окружен опытными людьми.
Пит Хегсет работает на телеканале Fox с 2014 года. В последнее время он выступает соведущим утренней программы «Fox & Friends Weekend». После победы в 2016 году Трамп рассматривал кандидатуру Хегсета на пост министра по делам ветеранов, но тогда его отговорили.