«Прошлый мир сгорел в огне»: вышел трейлер «Последнего ронина» с Колокольниковым

«Централ партнершип» выпустил первый трейлер «Последнего ронина». Постапокалиптический боевик с Юрием Колокольниковым с катаной выйдет в кинотеатрах 26 декабря.

Сеттинг картины очевидно вдохновлен «Безумным Максом» и «Книгой Илая». В нем от мира осталась лишь выжженная пустыня, в которой за власть сражаются агрессивные банды, техника больше не работает, а бензин потерял ценность. Главной валютой стали патроны для пистолетов и винтовок.

Фильм расскажет историю одинокого и одержимого местью за убийство отца бродяги по прозвищу Ронин. На пути он сталкивается с бандитами и опасными охотниками за головами. Однажды судьба сводит воина со своенравной девочкой-подростком Марией, которая за высокую цену в пригоршню патронов просит отвести ее домой.

Трейлер знакомит не только с главными героями, но и с экстравагантным антагонистом в исполнении Даниила Воробьева, восседающего на троне из автоматов, а также с загадочным персонажем Тихона Жизневского. Кроме того, в ролике можно оценить работу над экшн-сценами и образами оппонентов Ронина.