В Госдуме отказались пересаживать чиновников на общественный транспорт

Комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению не поддержал законопроект об обязанности чиновников дважды в неделю пользоваться общественным транспортом. Об этом автор инициативы, депутат от «Новых людей» Владимир Плякин сообщил «Парламентской газете».

Законопроект предлагал установить «два дня без автомобиля» для глав регионов, членов правительства, депутатов всех уровней и региональных чиновников. Исключение ― сотрудники специальных и экстренных служб при исполнении служебных обязанностей.

В пояснительной записке главной целью нововведений называлось заставить чиновников обратить более пристальное внимание на проблемы общественного транспорта. В законопроекте приводилась статистика из сборника «Транспорт в России 2022», согласно которой степень износа троллейбусов в стране составляет 64%, трамваев ― 60,8%, междугородних автобусов ― 63,8%.

«Пример чиновников по массовому использованию общественного транспорта может побудить больше граждан отказаться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта, что также будет способствовать уменьшению загруженности дорог и улучшению экологической обстановки в городах», ― отмечалось в пояснительной записке.

Зампред думского комитета по региональной политике Оксана Фадина назвала понятной мотивацию авторов инициативы, но саму предлагаемую меру сочла избыточной. По ее словам, когда она была депутатом в Омской области, то только трижды ездила на общественном транспорте и то под камерами. «Но это не помешало моему региону — Омской области — войти в число 12 пилотных сразу по двум национальным проектам и запустить масштабную кампанию по обновлению подвижных составов», ― заявила она.