Рукописные тексты Sex Pistols продадут на аукционе

Рукописные тексты песен Sex Pistols авторства фронтмена Джона Лайдона выставили на аукцион RR Auctions, пишет NME.
На клочке бумаги — тексты хитов панк-группы «Holidays In The Sun» и «Submission». Лайдон, также известный как Джонни Роттен, написал их в 1977 году во время работы над единственным альбомом коллектива «Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols».
Согласно аукционному листу на сайте RR Auction, в настоящее время лот продается за 30 800 долларов, но, по прогнозам, его максимальная цена может достичь 80 тыс. долларов. Торги завершатся 21 ноября.
В верхнем углу листка также есть строчка «A cheap holiday in other people’s misery» («Дешевый праздник на чужом несчастье»), которая, предположительно, была добавлена в последнюю минуту.
Также на аукционе выставили копию альбома «With The Beatles» с автографами всех четырех участников, подписанную копию пластинки Queen «A Night at the Opera», изготовленную на заказ гитару Принса и многое другое.