Блогера Маркеса Браунли поймали на превышении скорости в ролике на ютубе

Зрители поймали техноблогера Маркеса Браунли (MKBHD) на опасном превышении скорости для ролика на ютубе. Ютубер разогнался до 155 километров в час в зоне, где можно было ехать лишь 55 и могли находиться дети.

11 ноября Браунли запостил видео о своей новой камере. Материал был проспонсирован компанией DJI и посвящено экшен-камере от бренда.

На восьмой минуте ролика он показал себя за рулем «ламборгини». Машина разгоняется по дороге, после 60 миль в час (96 километров в час) цифра на спидометре размывается, однако растущую скорость можно заметить на приборе справа от водителя — он показывает 96 миль в час (около 155 километров в час). При этом за лобовым стеклом проносятся сначала знак об ограничении скорости в 35 миль в час (меньше 57 километров в час), а затем предупреждение о возможном присутствии детей на дороге.

Комментаторы не упустили возможность обратить внимание техноблогера на опасное превышение скорости и заметили, что это могло бы закончиться не только длительным тюремным сроком, но и возможной смертью. Многих возмутило безответственное поведение контентмейкера.

Браунли отреагировал на негодование под роликом и удалил фрагмент, а также назвал его «лишним отрывком, который очевидно не добавлял ничего важно к видео».

Это неприятно удивило зрителей еще больше.

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Позже Браунли все-таки принес извинения, но лишь в своем твиттере. Свое поведение он охарактеризовал как «довольно тупое, абсолютно непростительное и опасное».

«Я вырезал этот фрагмент. Понимаю, что это похоже на заметание следов, но, по-моему, так будет правильнее. У меня не было причин вставлять его в ролик, и я не хотел оставлять его там и притворяться, что так и нужно. Я прекрасно знаком с эффектом Стрейзанд и знаю, что из интернета ничего нельзя удалить, но, по-моему, принял лучшее решение», — пояснил он.