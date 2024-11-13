HBO работает над фильмом по «Игре престолов» и начнет съемки третьего сезона «Эйфории» в январе

Сегодня / 09:50
Умер шеф-повар и телеведущий Алексей Зимин
Сегодня / 13:13
В Госдуме отказались пересаживать чиновников на общественный транспорт
Сегодня / 12:42
Рукописные тексты Sex Pistols продадут на аукционе
Сегодня / 12:25
Блогера Маркеса Браунли поймали на превышении скорости в ролике на ютубе
Сегодня / 11:34
Букеровскую премию 2024 года получила Саманта Харви за роман об астронавтах
Сегодня / 10:27
Джон Красински стал «Самым сексуальным мужчиной» 2024 года по версии People
Сегодня / 10:12
Лупита Нионго присоединилась к актерскому составу нового фильма Кристофера Нолана
Сегодня / 09:52
A24 и Apple выпустят фильм об основателе криптобиржи FTX Сэмюэле Бэнкмане-Фриде
Сегодня / 08:53
Дональд Трамп назначит Илона Маска главой департамента эффективности правительства США
Сегодня / 01:54
Текаши 6ix9ine отправили в тюрьму на полтора месяца
Сегодня / 01:20
Бенедикт Камбербатч, Розамунд Пайк и Энтони Хопкинс снимутся в фильме «Жена и пес» Гая Ричи
Сегодня / 00:23
Скончался корейский актер Сон Чжэ Рим из дорамы «Уборка со страстью»
Вчера / 23:42
Джейсон Бейтман шантажирует Тэрона Эджертона в трейлере фильма «Ручная кладь»
Вчера / 23:30
«Гладиатору-2» и «Злой» предвещают эффект «Барбигеймера». Полу Мескалю и Ариане Гранде это нравится
Вчера / 22:41
В Дубае мужчину арестовали за негативный отзыв в интернете. Он раскритиковал салон красоты для собак
Вчера / 22:34
Папу римского призвали не срубать 200-летнюю ель, чтобы поставить ее в Ватикане на Рождество
Вчера / 22:20
«Тень оригинала, достойная права на существование»: что пишут критики о «Гладиаторе-2»
Вчера / 21:29
Энтони Хопкинс появился в образе короля Ирода в трейлере «Девы Марии»
Вчера / 21:04
Дензел Вашингтон получит роль в фильме «Черная Пантера-3»
Вчера / 20:27
Звезда «Очень странных дел» Финн Вольфхард поработает над ремейком хоррора «Рука-убийца»
Вчера / 20:18
Солист Coldplay позаботился о ребенке во время концерта. Он посадил его у сцены и уберег от давки
Вчера / 20:00
The White Stripes отозвали иск против Трампа за несогласованное использование «Seven Nation Army»
Вчера / 19:32
Рене Зеллвегер возвращается к роли Бриджит Джонс в трейлере фильма «Без ума от парня»
Вчера / 19:12
Умер художник-авангардист Франк Ауэрбах
Вчера / 18:23
HBO представила трейлер документалки о киберслежке «Surveilled»
Вчера / 18:13
Глава Церкви Англии ушел в отставку на фоне скандала с растлением детей
Вчера / 17:43
В начале карьеры Тимоте Шаламе советовали набрать вес, чтобы он получил роли в блокбастерах
Вчера / 17:34
«Медведь», «Чужой: Земля» и «Сорвиголова»: Disney показал предстоящие проекты 2025 года
Вчера / 17:27
Бен Уишоу в трейлере фильма Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке»
Вчера / 17:13
В Йельском университете будут изучать влияние Бейонсе на культуру
Вчера / 16:58
В Баку появилась инсталляция со смердящим «мертвым кашалотом» на берегу Каспийского моря
Вчера / 15:59
Педиатру Надежде Буяновой дали 5,5 года, усмотрев фейки об армии в ее разговоре с пациенткой
Вчера / 15:53
В Госдуме предложили запретить раскладывать карты Таро за деньги
Вчера / 15:45
Apple Music выпустила книгу о 100 лучших альбомах. Экземпляров мало — стоят дорого
Вчера / 15:38
Тайка установила в своем доме тюремную камеру, чтобы защититься от сына с зависимостью

HBO работает над фильмом по «Игре престолов» и начнет съемки третьего сезона «Эйфории» в январе

Сегодня в 10:22
Фото: HBO

Глава HBO Кейси Блойс поделился планами канала на будущие релизы. В частности, в них все еще входит полнометражный фильм по «Игре престолов» и третий сезон сериала «Эйфория». О них он рассказал на презентации проектов 2025 года.

Директор телеканала и стриминга в беседе с журналистами отметил, что идея картины по миру «Песни льда и пламени» находится на очень раннем этапе: «Команда придумает идею, мы ее оценим, прочитаем сценарии. Я думаю, получится весело и интересно».

По его словам, руководство HBO заинтересовано в большом зрелище для кинотеатров. «Я даже не смотрю на это только как на инвестицию, мне хочется увидеть большую и интересную картину. У нас есть для этого потенциал, но процесс пока на очень ранней стадии», — добавил Блойс.

Кроме того, глава канала подтвердил скорое начало съемок продолжения хитового сериала «Эйфория». Третий сезон получит привычные 8 серий.

«Мы снимаем „Эйфорию“. Кажется, начинаем в середине-конце января. Ничего не изменилось. Кто‑то что‑то сказал в интернете, и началась вся эта история. Я читал сценарии, и мы довольны, движемся вперед. Все актеры заняты в сериале», — прокомментировал Блойс слухи о возможной отмене третьего сезона.

О возможной отмене проекта с Зендаей и Сидни Суини писал инсайдер Джефф Снайдер. Он обратил внимание, что исполнительница роли Ру получила роль в новом фильме Кристофера Нолана, а ее коллега будет занята на съемках «Домработницы» в феврале. Кроме того, Джейкоб Элорди примет участие в съемках адаптации романа «Грозовой перевал» вместе с Марго Робби в первом квартале следующего года.

Также на мероприятии стало известно, что продолжение «Одних из нас» с Педро Паскалем и Беллой Рэмси выйдет весной 2025 года, а второй сезон «Миротворца» с Джоном Синой будет в августе.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами