HBO работает над фильмом по «Игре престолов» и начнет съемки третьего сезона «Эйфории» в январе

Глава HBO Кейси Блойс поделился планами канала на будущие релизы. В частности, в них все еще входит полнометражный фильм по «Игре престолов» и третий сезон сериала «Эйфория». О них он рассказал на презентации проектов 2025 года.

Директор телеканала и стриминга в беседе с журналистами отметил, что идея картины по миру «Песни льда и пламени» находится на очень раннем этапе: «Команда придумает идею, мы ее оценим, прочитаем сценарии. Я думаю, получится весело и интересно».

По его словам, руководство HBO заинтересовано в большом зрелище для кинотеатров. «Я даже не смотрю на это только как на инвестицию, мне хочется увидеть большую и интересную картину. У нас есть для этого потенциал, но процесс пока на очень ранней стадии», — добавил Блойс.

Кроме того, глава канала подтвердил скорое начало съемок продолжения хитового сериала «Эйфория». Третий сезон получит привычные 8 серий.

«Мы снимаем „Эйфорию“. Кажется, начинаем в середине-конце января. Ничего не изменилось. Кто‑то что‑то сказал в интернете, и началась вся эта история. Я читал сценарии, и мы довольны, движемся вперед. Все актеры заняты в сериале», — прокомментировал Блойс слухи о возможной отмене третьего сезона.

О возможной отмене проекта с Зендаей и Сидни Суини писал инсайдер Джефф Снайдер. Он обратил внимание, что исполнительница роли Ру получила роль в новом фильме Кристофера Нолана, а ее коллега будет занята на съемках «Домработницы» в феврале. Кроме того, Джейкоб Элорди примет участие в съемках адаптации романа «Грозовой перевал» вместе с Марго Робби в первом квартале следующего года.