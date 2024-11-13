Джон Красински стал «Самым сексуальным мужчиной» 2024 года по версии People

Джон Красински признан самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии журнала People. Об этом объявили на «Позднем шоу со Стивеном Колбертом».

«Просто мгновенная потеря сознания на самом деле. Ноль мыслей. Кроме того, что, возможно, меня надули. Я не просыпаюсь, думая: „Неужели это тот день, когда меня попросят стать самым сексуальным мужчиной в мире?“ И все же это был день, когда вы, ребята, сделали это. Вы, ребята, действительно подняли планку для меня», — поделился Красински в интервью People.

По словам актера, его жена Эмили Блант была «очень взволнована», когда услышала новость. «Я был очень рад, когда сообщил ей об этом», — сказал он.

Красински известен по роли Джима Халперта в американской версии комедийного ситкома «Офис» и сотрудника ЦРУ в сериале Prime Video «Джек Райан». Он также выступил режиссером, соавтором сценария и исполнителем главной роли в фильме «Тихое место» 2018 года и его сиквеле 2020 года.

В этом году Красински снялся в главной роли, а также написал, спродюсировал и срежиссировал «Воображаемых друзей», комедийный фэнтези-фильм о соседях Кэле и Би (Райан Рейнолдс и Кейли Флеминг), которые могут видеть воображаемых друзей других людей. Он также выступил продюсером «Тихого места: День первый» с Лупитой Нионго и Джозефом Куинном.