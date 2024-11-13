Лупита Нионго присоединилась к актерскому составу нового фильма Кристофера Нолана

Лупита Нионго стала еще одним громким именем, присоединившимся к звездному ансамблю следующего фильма Кристофера Нолана, пишет Variety.
Она появится в картине вместе с Мэттом Деймоном, Томом Холландом, Зендаей и Энн Хэтэуэй — они исполнят главные роли в пока что безымянном проекте. Его премьера запланирована на 17 июля 2026 года. Ожидается, что съемки начнутся в начале 2025 года. Детали сюжета, а также жанр пока не подтверждены.
Предыдущий фильм Нолана — «Оппенгеймер» — не только принес режиссеру его первый «Оскар», но и стал кассовым хитом, собрав 975 млн долларов по всему миру. Среди других блокбастеров постановщика — трилогия «Темный рыцарь», «Начало», «Интерстеллар» и «Дюнкерк».
Для Нионго это станет первым опытом работы с Ноланом. В обширном резюме 41-летней актрисы значатся фильмы Marvel «Черная Пантера» и сиквел «Черная Пантера: Ваканда навеки», хоррор-триллер Джордана Пила «Мы» и постапокалиптический приквел «Тихое место: День первый».