Лупита Нионго присоединилась к актерскому составу нового фильма Кристофера Нолана

Сегодня / 09:50
Умер шеф-повар и телеведущий Алексей Зимин
Сегодня / 13:13
В Госдуме отказались пересаживать чиновников на общественный транспорт
Сегодня / 12:42
Рукописные тексты Sex Pistols продадут на аукционе
Сегодня / 12:25
Блогера Маркеса Браунли поймали на превышении скорости в ролике на ютубе
Сегодня / 11:34
Букеровскую премию 2024 года получила Саманта Харви за роман об астронавтах
Сегодня / 10:27
Джон Красински стал «Самым сексуальным мужчиной» 2024 года по версии People
Сегодня / 10:22
HBO работает над фильмом по «Игре престолов» и начнет съемки третьего сезона «Эйфории» в январе
Сегодня / 09:52
A24 и Apple выпустят фильм об основателе криптобиржи FTX Сэмюэле Бэнкмане-Фриде
Сегодня / 08:53
Дональд Трамп назначит Илона Маска главой департамента эффективности правительства США
Сегодня / 01:54
Текаши 6ix9ine отправили в тюрьму на полтора месяца
Сегодня / 01:20
Бенедикт Камбербатч, Розамунд Пайк и Энтони Хопкинс снимутся в фильме «Жена и пес» Гая Ричи
Сегодня / 00:23
Скончался корейский актер Сон Чжэ Рим из дорамы «Уборка со страстью»
Вчера / 23:42
Джейсон Бейтман шантажирует Тэрона Эджертона в трейлере фильма «Ручная кладь»
Вчера / 23:30
«Гладиатору-2» и «Злой» предвещают эффект «Барбигеймера». Полу Мескалю и Ариане Гранде это нравится
Вчера / 22:41
В Дубае мужчину арестовали за негативный отзыв в интернете. Он раскритиковал салон красоты для собак
Вчера / 22:34
Папу римского призвали не срубать 200-летнюю ель, чтобы поставить ее в Ватикане на Рождество
Вчера / 22:20
«Тень оригинала, достойная права на существование»: что пишут критики о «Гладиаторе-2»
Вчера / 21:29
Энтони Хопкинс появился в образе короля Ирода в трейлере «Девы Марии»
Вчера / 21:04
Дензел Вашингтон получит роль в фильме «Черная Пантера-3»
Вчера / 20:27
Звезда «Очень странных дел» Финн Вольфхард поработает над ремейком хоррора «Рука-убийца»
Вчера / 20:18
Солист Coldplay позаботился о ребенке во время концерта. Он посадил его у сцены и уберег от давки
Вчера / 20:00
The White Stripes отозвали иск против Трампа за несогласованное использование «Seven Nation Army»
Вчера / 19:32
Рене Зеллвегер возвращается к роли Бриджит Джонс в трейлере фильма «Без ума от парня»
Вчера / 19:12
Умер художник-авангардист Франк Ауэрбах
Вчера / 18:23
HBO представила трейлер документалки о киберслежке «Surveilled»
Вчера / 18:13
Глава Церкви Англии ушел в отставку на фоне скандала с растлением детей
Вчера / 17:43
В начале карьеры Тимоте Шаламе советовали набрать вес, чтобы он получил роли в блокбастерах
Вчера / 17:34
«Медведь», «Чужой: Земля» и «Сорвиголова»: Disney показал предстоящие проекты 2025 года
Вчера / 17:27
Бен Уишоу в трейлере фильма Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке»
Вчера / 17:13
В Йельском университете будут изучать влияние Бейонсе на культуру
Вчера / 16:58
В Баку появилась инсталляция со смердящим «мертвым кашалотом» на берегу Каспийского моря
Вчера / 15:59
Педиатру Надежде Буяновой дали 5,5 года, усмотрев фейки об армии в ее разговоре с пациенткой
Вчера / 15:53
В Госдуме предложили запретить раскладывать карты Таро за деньги
Вчера / 15:45
Apple Music выпустила книгу о 100 лучших альбомах. Экземпляров мало — стоят дорого
Вчера / 15:38
Тайка установила в своем доме тюремную камеру, чтобы защититься от сына с зависимостью

Лупита Нионго присоединилась к актерскому составу нового фильма Кристофера Нолана

Сегодня в 10:12
Фото: Cindy Ord/Getty Images for SCAD

Лупита Нионго стала еще одним громким именем, присоединившимся к звездному ансамблю следующего фильма Кристофера Нолана, пишет Variety.

Она появится в картине вместе с Мэттом Деймоном, Томом Холландом, Зендаей и Энн Хэтэуэй — они исполнят главные роли в пока что безымянном проекте. Его премьера запланирована на 17 июля 2026 года. Ожидается, что съемки начнутся в начале 2025 года. Детали сюжета, а также жанр пока не подтверждены.

Предыдущий фильм Нолана — «Оппенгеймер» — не только принес режиссеру его первый «Оскар», но и стал кассовым хитом, собрав 975 млн долларов по всему миру. Среди других блокбастеров постановщика — трилогия «Темный рыцарь», «Начало», «Интерстеллар» и «Дюнкерк».

Для Нионго это станет первым опытом работы с Ноланом. В обширном резюме 41-летней актрисы значатся фильмы Marvel «Черная Пантера» и сиквел «Черная Пантера: Ваканда навеки», хоррор-триллер Джордана Пила «Мы» и постапокалиптический приквел «Тихое место: День первый».

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами