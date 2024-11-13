Лупита Нионго присоединилась к актерскому составу нового фильма Кристофера Нолана

Она появится в картине вместе с Мэттом Деймоном, Томом Холландом, Зендаей и Энн Хэтэуэй — они исполнят главные роли в пока что безымянном проекте. Его премьера запланирована на 17 июля 2026 года. Ожидается, что съемки начнутся в начале 2025 года. Детали сюжета, а также жанр пока не подтверждены.