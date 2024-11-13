Умер шеф-повар и телеведущий Алексей Зимин

На 53-м году жизни скончался шеф-повар и журналист Алексей Зимин. О его смерти сообщил гастрожурналист Роман Лошманов, информацию «Афише Daily» подтвердили знакомые Зимина.
Зимина нашли мертвым в отеле в Белграде, уточнил в разговоре с «Москвич Mag» Лошманов. Причину смерти не называют.
Алексей Зимин известен как бывший заместитель главного редактора журнала «Афиша», создатель «Афиши Еда», главред «Афиши Мир», GQ и Gourmet, также его материалы выходили в «Коммерсанте» и «Ведомостях».
Кроме того, он вел на НТВ кулинарное шоу «Готовим с Алексеем Зиминым», открыл кафе и поварскую школу Ragout, кафе «Гоголь-центра», бар Craft и «Дом 12», а также перезапустил ресторан Центрального дома литераторов.
Также Зимин написал книги «Единицы условности», «Кухня супермаркета», «Кухня рынка» и «Кухня навсегда».
В 2015 году он переехал в Лондон, занялся рестораном русской кухни и одноименным журналом Zima, там также выходила серия его передач о британской еде. Минувшим летом Зимин выпустил новую книгу — «Англомания».