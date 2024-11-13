A24 и Apple выпустят фильм об основателе криптобиржи FTX Сэмюэле Бэнкмане-Фриде

Компании Apple и A24 работают над экранизацией книги Майкла Льюиса «Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon», сценарий к которой напишет Лена Данэм («Девчонки»), сообщает Variety.

Apple Studios и A24 выступают сопродюсерами проекта. Книга «Going Infinite» рассказывает о впечатляющем взлете и столь же впечатляющем падении криптовалютной биржи и хедж-фонда FTX, а также ее основателя Сэма Бэнкмана-Фрида. Книга вышла в октябре 2023 года и стала бестселлером New York Times.

«Когда Майкл Льюис впервые встретился с ним, Сэм Бэнкман-Фрид был самым молодым миллиардером в мире и криптовалютным Гэтсби. Руководители компаний, знаменитости, лидеры небольших государств — все они боролись за его время и деньги после того, как он практически в одночасье оказался в списке миллиардеров Forbes», — следует из официального описания.

«Кем же был этот обрюзгший парень в шортах и белых носках, чьи глаза дергались на заседаниях Zoom, на которых он играл в видеоигры? Льюис пытается ответить на этот вопрос, погружая читателей в сознание Бэнкмана-Фрида, чей путь дает представление о высокочастотной торговле, криптовалютах, филантропии, банкротстве и системе правосудия», — сказано в анонсе.