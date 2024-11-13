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Дональд Трамп назначит Илона Маска главой департамента эффективности правительства США

Сегодня в 08:53
Иллюстрация: из соцсетей Дональда Трампа

Дональд Трамп объявил о назначении миллиардера Илона Маска и предпринимателя Вивека Рамасвами главами департамента эффективности правительства. Пресс-релиз об этом появился в соцсетях владельца X (бывший Twitter).

«Вместе эти два чудесных американца проложат моей администрации путь к ликвидации правительственной бюрократии, сокращению избыточных нормативных актов, расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств», — говорится в заявлении Трампа.

«Этот шаг перетряхнет всю систему и коснется всех, кто причастен к растрате государственных средств, а это очень много людей! » — отреагировал на назначение Маск.

Новый орган займется структурной реформой правительства, консультированием и рекомендациями «извне правительства» для Белого дома и Административно-бюджетного управления.

«Мы искореним массовые растраты и мошенничество, которые поразили наш ежегодный госбюджет в 6,5 триллиона долларов. Малое государство, более эффективное и менее бюрократизированное, станет прекрасным подарком для Америки на 250-ю годовщину со дня объявления независимости», — заканчивается текст.

В пресс-релизе сказано, что новый департамент может стать «Манхэттенским проектом нашего времени» (так назывался проект по созданию американской атомной бомбы. — Прим.ред.), а республиканцы «долгие годы» мечтали выполнить стоящие перед департаментом задачи.

Новый департамент сокращенно называется DOGE. То же название носит мемкоин, значительными объемами которого владел Маск. Маскот криптовалюты — собака сиба-ину — какое‑то время был символом его соцсети.

Ранее Маск заявлял, что хотел бы сократить 2 триллиона долларов расходов — эта сумма больше, чем траты, одобренные президентом и конгрессом. В прошлом он уже требовал сократить финансирование департамента образования (в этом его поддержал Трамп) и государственной радиостанции NPR.

Рамасвами призывал к массовым сокращениям в государственных агентствах — в частности, департаменте образования, Федеральном бюро расследований, бюро по надзору в сфере алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, службе продовольствия и питания в департаменте сельского хозяйства, а также в комиссии по ядерному регулированию.

По словам предпринимателя в интервью Такеру Карлсону, число госслужащих можно сократить на четверть, если заставить их работать с 8 утра до 6 вечера с понедельника по пятницу.

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