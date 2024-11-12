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Текаши 6ix9ine отправили в тюрьму на полтора месяца

Сегодня в 01:54
Фото: John Parra / Getty Images

Американского рэпера Дэниела Эрнандеса, известного под псевдонимом Текаши 6ix9ne, приговорили к тюремному заключению. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Музыкант проведет полтора месяца за решеткой из‑за того, что пять раз нарушил правила условно-досрочного освобождения. Федеральный судья заявил, что рэпер не проявил должного уважения к правилам судебной системы.

Текаши однажды не явился на тестирование на наркотики. Кроме того, артист покинул свой дом во Флориде и ездил в Лас-Вегас без разрешения курирующего его инспектора и лгал ему.

Действия музыканта, как подчеркнул судья, «заявили громко и ясно», что Текаши «не верит, что правила применимы к нему». «Но правила касаются и вас», — обратился он к рэперу.

Текаши в ходе заседания просил о помиловании. Он заявил, что разочарован собой из‑за того, что провинился всего за полгода до истечения его испытательного срока.

«Мне очень жаль. Я не преуменьшаю свои действия. Я полностью беру на себя ответственность. Я подвел себя. Подвел свою семью. Дайте мне возможность все исправить», — сказал артист.

Музыкант добавил, что не хочет, чтобы судья считал ее «невоспитанным или плохим человеком». Он подчеркнул, что «не собирается нарушать закон» впредь.

После освобождения из тюрьмы Текаши предстоит провести еще два месяца под домашним арестом. Затем в течение еще одного месяца рэпер должен будет соблюдать комендантский час — и еще год находиться на свободе как условно-досрочно освобожденный. В это время он не сможет выезжать за границу.

Текаши арестовали за нарушение правил условно-досрочного освобождения в конце октября. Рэпера освободили из‑под стражи в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 из‑за проблем со здоровьем.

В тюрьме артист отбывал наказание по обвинению виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия и рэкете с 2018 года. 6ix9ine изначально отрицал свою вину, но позднее стал сотрудничать со следствием и дал показания против своих соучастников. Он получил двухлетний срок заключения и пять лет условно.

После освобождения музыкант возобновил карьеру, вернувшись с синглом «Gooba», а затем и с альбомом «Tattle Tales». В январе 2024 года Текаши обвинили в домашнем насилии на территории Доминиканской Республики.

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