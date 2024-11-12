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Бенедикт Камбербатч, Розамунд Пайк и Энтони Хопкинс снимутся в фильме «Жена и пес» Гая Ричи

Сегодня в 01:20
Кадр: Christian Dior/YouTube

Британские актеры Бенедикт Камбербатч («Шерлок», «Доктор Стрэндж»), Розамунд Пайк («Исчезнувшая», «Солтберн») и Энтони Хопкинс («Отец», «Молчание ягнят») снимутся в новом фильме Гая Ричи. Об этом сообщил Deadline.

Автор «Джентльменов» и «Большого куша» поставит ленту «Жена и пес» («Wife & Dog»). Ее съемки начнутся в феврале 2025 года в Великобритании. Режиссер сам написал сценарий будущей картины.

Подробности сюжета держатся в секрете, но проект описывают как «возвращение к красочному, предательскому миру британской аристократии, который Ричи исследовал в фильме и сериале „Джентльмены“».

Продюсерами фильма выступают Ричи, Айвен Аткинсон и Джон Фридберг из Black Bear. Исполнительными продюсерами проекта стали Тедди Шварцман и Майкл Хаймлер. Когда «Жена и пес» выйдут на экраны, пока не определено.

Ранее стало известно, что Ричи снимет сериал под названием «Сообщник» («The Associate») о семействе гангстеров. В нем примут участие Том Харди, Хелен Миррен и Пирс Броснан. Драма выйдет на стриминговом сервисе Paramount+.

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