«Гладиатору-2» и «Злой» предвещают эффект «Барбигеймера». Полу Мескалу и Ариане Гранде это нравится

Сиквел «Гладиатора» Ридли Скотта, как ожидается, может принести на старте более 80 млн долларов, а мюзикл «Злая» — 65 млн в американском прокате. Предполагается, что блокбастер с Мескалом привлечет внимание мужчин и женщин старшего возраста, а лента с Гранде станет популярна у женщин.

Мескал надеется, что «Glicked» случится: «Я не хочу ничего сглазить. Это [„Барбигеймер“] было потрясающе для индустрии, верно? Мне кажется, это был очень важный момент для индустрии в прошлом году, и если мы сможем повторить что‑то похожее, это было бы грандиозно». Гранде, которая тоже понадеялась на «Glicked», понравилась само название потенциального феномена.