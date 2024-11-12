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«Гладиатору-2» и «Злой» предвещают эффект «Барбигеймера». Полу Мескалу и Ариане Гранде это нравится

Вчера в 23:30
Фото: Paramount Pictures/Universal Studios

«Гладиатору-2» с Полом Мескалом и «Злой» с Арианой Гранде, которые оба выйдут 22 ноября в прокат США, прогнозируют крупные сборы из‑за эффекта «Барбигеймера», сообщает.

Сиквел «Гладиатора» Ридли Скотта, как ожидается, может принести на старте более 80 млн долларов, а мюзикл «Злая» — 65 млн в американском прокате. Предполагается, что блокбастер с Мескалом привлечет внимание мужчин и женщин старшего возраста, а лента с Гранде станет популярна у женщин.

Мескал надеется, что «Glicked» случится: «Я не хочу ничего сглазить. Это [„Барбигеймер“] было потрясающе для индустрии, верно? Мне кажется, это был очень важный момент для индустрии в прошлом году, и если мы сможем повторить что‑то похожее, это было бы грандиозно». Гранде, которая тоже понадеялась на «Glicked», понравилась само название потенциального феномена.

Однако коллега певицы по мюзиклу Джефф Голдблюм приуменьшил значение «Glicked». «Я хочу посмотреть „Гладиатора-2“. Никто не конкурирует — это мир живет в изобилии, здесь всего хватает», — сказал актер.

Изначально премьера «Злой» должна была состояться 27 ноября, за день до Дня благодарения, но релиз решили перенести, чтобы избежать конкуренции с «Моаной-2». В итоге новая дата совпала с Ридли Скоттом.

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«Тень оригинала, достойная права на существование»: что пишут критики о «Гладиаторе-2»
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