Скончался корейский актер Сон Джэ-рим из дорамы «Приберись получше»

Южнокорейский актер Сон Джэ-рим, известный по дорамам «Приберись получше» и «Солнце в объятиях Луны», скончался в возрасте 39 лет. Об этом сообщил The Korea Herald.
Сон Джэ-рим умер 7 ноября. Его нашли мертвым у него дома в Сеуле. Причины смерти еще выясняются. В полиции рассказали, что пока не нашли никаких признаков преступления.
Некоторые корейские СМИ написали, что на месте смерти артиста нашли записку на двух страницах формата А4. Прощание с Сон Джэ-римом состоится 14 ноября в похоронном зале больницы Святой Марии и Еидо.
Сон Джэ-рим родился 18 февраля 1985 года. Он учился в Университете Чунан, где изучал информатику. В студенческие годы молодой человек попробовал себя в качестве модели.
Известность как актер он приобрел после участия в сериале «Солнце в объятиях Луны». Позднее Сон Джэ-рим снялся еще в десятках проектов, среди которых — дорамы «Маникюрный салон „Париж“» и «Эпоха чувств», хоррор «Туннель 3D» и комедия «Твоя свадьба».