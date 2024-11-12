Джейсон Бейтман шантажирует Тэрона Эджертона в трейлере фильма «Ручная кладь»

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер фильма «Ручная кладь» («Carry-On») — новой ленты создателя «Дитя тьмы» и «Воздушного маршала» Жауме Кольет-Серра. Главную роль в ней исполнил Тэрон Эджертон, звезда «Рокетмена» и «Тетриса».
Актер сыграл сотрудника службы транспортной безопасности аэропорта Лос-Анджелеса по имени Итан. В канун Рождества он находит в зоне досмотра наушник, через который с ним связывается неизвестный мужчина.
Незнакомец заявляет, что Итан «запомнит сегодняшний день на долгое время». Он требует, чтобы герой пропускал без проверки сумки с неизвестным содержимым. Если Итан откажется, собеседник обещает убить его возлюбленную.
Девушка, как показывает трейлер, находится в том же аэропорту, где разворачивается действие триллера. Итан выясняет, что угрозы незнакомца не беспочвенны. Он сталкивается с мужчиной лицом к лицу и видит, как тот безнаказанно убивает людей.
Загадочного шантажиста в картине сыграл Джейсон Бейтман, известный по сериалу «Озарк» и фильму «Несносные боссы». Роль подруги Итана в ленте досталась Софии Карсон из «Пурпурных сердец» и «Чувствуй ритм».
«Ручная кладь» выйдет 13 декабря на Netflix. Сценаристом проекта выступили Т. Дж. Фиксман и Майкл Грин. Оператором стал Лайл Винсент, а продюсерами — Холли Барио, Дилан Кларк, Скотт Гринберг, Сет Уильям Мейер и Брайан Уильямс.