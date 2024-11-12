Папу Римского призвали не срубать 200-летнюю ель, чтобы поставить ее в Ватикане на Рождество

Экологи из итальянской провинции Трентино запустили кампанию против вырубки 200-летней ели, которая хотят сделать главным элементом рождественского убранства Ватикана. Они написали открытое письмо папе Римскому с призывом отказаться от «бесполезной жертвы», сообщает The Guardian.

29-метровая ель, известная как зеленый великан, стоит в лесу долины Ледро. В середине ноября ее должны срубить, затем перевезти на площадь Святого Петра в Ватикане и торжественно открыть 9 декабря.

Традиция рождественской елки в Ватикане началась в 1982 году, и с тех пор каждый год там появляется новая елка — ее дарят либо из Италии, либо из другой европейской страны. Подарок часто становится предметом гордости.

Но несколько экологических объединений Трентино полны решимости нарушить традицию. Более 40 тыс. человек подписали петицию против вырубки ели, а жители Ледро, города с населением около 600 человек, планируют устроить акцию протеста с перекрытием дорог, чтобы не допустить попадания дерева в Ватикан. В письме понтифику они напомнили, что ранее тот неоднократно выступал в защиту окружающей среды и критиковал отрицателей климатического кризиса.

«Непоследовательно говорить о борьбе с изменением климата и затем увековечивать подобные традиции, требующие уничтожения столь древнего и символичного дерева», — написали авторы письма. Они призвали подписать документ против «чисто потребительской практики» использования живых деревьев «исключительно в рекламных целях и ради нескольких нелепых селфи».

Однако мэр Ледро Ренато Жирарди заявил, что он не ожидал «такой злобы» от жителей. По его мнению, недовольные вырубкой «портят рождественские праздники из‑за какого‑то растения», которое вместо площади Святого Петра «оказалось бы на лесопилке». По его словам, эта ель располагается на участке, где деревья нужно срубить для последующего культивирования.