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В Дубае мужчину арестовали за негативный отзыв в интернете. Он раскритиковал салон красоты для собак

Вчера в 22:41
Фото: J. Balla Photography/Unsplash

В Дубае ирландца по имени Крейг Баллентайн арестовали из‑за негативного отзыва в интернете. Мужчина раскритиковал салон красоты для собак — и получил в ответ обвинения в клевете, рассказал The Telegraph.

Баллентайн некоторое время назад жил в ОАЭ. Он почти полгода работал в той парикмахерской для собак, о которой написал нелестный отзыв в сети. У ирландца возник конфликт с руководством.

По словам Баллентайна, он попросил отпуск в связи с болезнью. Мужчине диагностировали фибромиалгию. В ответ компания устроила сотруднику «юридический кошмар» и заявила, что он «скрывается от властей».

Из‑за действий начальства Баллентайн не мог ни найти другую работу, ни даже уехать из ОАЭ. Для возвращения в Северную Ирландию мужчине потребовались два месяца и тысячи фунтов стерлингов.

Когда Баллентайн наконец оказался дома, он поделился своим неприятным опытом на странице бывшего работодателя в Google. Публикация, очевидно, не потравилась экс-начальству Крейга.

Они обратились с жалобой на него. В результате, когда Баллентайн вновь приехал в ОАЭ в гости к друзьям, его задержали. Теперь ирландцу грозит тюрьма. Помочь ему взялась правозащитная организация Detained in Dubai.

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