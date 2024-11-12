В Дубае мужчину арестовали за негативный отзыв в интернете. Он раскритиковал салон красоты для собак

В Дубае ирландца по имени Крейг Баллентайн арестовали из‑за негативного отзыва в интернете. Мужчина раскритиковал салон красоты для собак — и получил в ответ обвинения в клевете, рассказал The Telegraph.
Баллентайн некоторое время назад жил в ОАЭ. Он почти полгода работал в той парикмахерской для собак, о которой написал нелестный отзыв в сети. У ирландца возник конфликт с руководством.
По словам Баллентайна, он попросил отпуск в связи с болезнью. Мужчине диагностировали фибромиалгию. В ответ компания устроила сотруднику «юридический кошмар» и заявила, что он «скрывается от властей».
Из‑за действий начальства Баллентайн не мог ни найти другую работу, ни даже уехать из ОАЭ. Для возвращения в Северную Ирландию мужчине потребовались два месяца и тысячи фунтов стерлингов.
Когда Баллентайн наконец оказался дома, он поделился своим неприятным опытом на странице бывшего работодателя в Google. Публикация, очевидно, не потравилась экс-начальству Крейга.
Они обратились с жалобой на него. В результате, когда Баллентайн вновь приехал в ОАЭ в гости к друзьям, его задержали. Теперь ирландцу грозит тюрьма. Помочь ему взялась правозащитная организация Detained in Dubai.