Энтони Хопкинс появился в образе короля Ирода в трейлере «Марии»

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер фильма «Мария», посвященного жизни Богоматери. Картина выйдет на стриминговом сервисе 6 декабря.
Она расскажет о юной девушке, которая становится мишенью для преследования после того, как претерпевает Непорочное зачатие. Марии приходится скрываться и спасаться бегством, чтобы спасти жизнь своего ребенка — Иисуса.
Центральную роль в ленте исполнила израильская актриса Ноа Коэн, ранее снимавшаяся в сериалах «8200» и «Бесконечность». Супруга Марии Иозифа сыграл Идо Тако, известный по «Черному пространству».
В образе короля Ирода в проекте появился двукратный обладатель премии «Оскар» Энтони Хопкинс, звезда «Молчания ягнят» и «Отца». В актерский состав фильмы также вошли Сьюзен Браун, Хилла Видор, Стефани Нур, Гудмундур Торвальдссон, Ори Пфеффер, Имон Фаррен и Мили Авиталь.
Режиссером картины выступил Ди Джей Карузо, постановщик «Я — Четвертый» и «На крючке». Сценарий написал Тимоти Майкл Хейес. Продюсерами стали Мэри Алое, Аманда Кук, Джошуа Харрис, Джиллиан Хормел, Ханна Лидер.