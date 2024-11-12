Дензел Вашингтон получит роль в фильме «Черная Пантера 3»

Американский актер Дензел Вашингтон, известный по фильмам «Филадельфия» и «Малкольм Икс», получит роль в картине «Черная Пантера 3». Об этом сообщил Collider.
Вашингтон рассказал в интервью Today Show Australia, что Райан Куглер придумает роль специально для него. В данный момент кинематографист работает над сценарием новой части франшизы.
«Для меня главное — режиссер, особенно на данном этапе моей карьеры. Мне интересно работать только с лучшими. Не знаю, сколько еще фильмов я сниму. Вероятно, не так уж много», — отметил актер.
Вашингтон пояснил, что сыграет в будущем Отелло в бродвейской постановке «Короля Лира». После этого он прекратит работать в театре и «уйдет на пенсию». При этом артист, судя по его словам, не намерен покидать киноиндустрию.
Вашингтон поделился, что уже обсуждал какой‑то проект со Стивом Маккуином. В данный момент актер промоутирует фильм «Гладиатора II» — новую картину Ридли Скотта, в которой Вашингтон сыграл бывшего раба Макринуса.
Когда на экраны выйдет «Черная Пантера 3», пока неизвестно. Первый фильм франшизы Райан Куглер выпустил в 2018 году. Вторую ленту представили в 2022 году.