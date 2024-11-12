Дензел Вашингтон получит роль в фильме «Черная Пантера 3»

Американский актер Дензел Вашингтон, известный по фильмам «Филадельфия» и «Малкольм Икс», получит роль в картине «Черная Пантера 3». Об этом сообщил Collider.

Вашингтон рассказал в интервью Today Show Australia, что Райан Куглер придумает роль специально для него. В данный момент кинематографист работает над сценарием новой части франшизы.

«Для меня главное — режиссер, особенно на данном этапе моей карьеры. Мне интересно работать только с лучшими. Не знаю, сколько еще фильмов я сниму. Вероятно, не так уж много», — отметил актер.