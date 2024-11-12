Солист Coldplay позаботился о ребенке во время концерта. Он посадил его у сцены и уберег от давки

Солист группы Coldplay Крис Мартин приостановил концерт, чтобы уберечь ребенка от давки. Об этом написала The Sun.

Музыкант заметил во время выступления, что в танцевальном партере у сцены находится маленький мальчик. Его сдавливали взрослые поклонники группы. Мартину это не понравилось, и он решил позаботиться о юном фанате.

Певец попросил охрану вытащить ребенка из толпы и посадить его около сцены. Он также велел найти для мальчика наушники, чтобы защитить его слух от громких звуков. Кроме того, Мартин предложил принести малышу кока-колу.

«Садись прямо здесь, тебя не нужно придавливать. Необязательно позволять этим взрослым тебя зажимать. Садись здесь, братишка… тебе лучше? Мы позаботимся о тебе, чувак», — сказал артист.