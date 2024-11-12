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Звезда «Очень странных дел» Финн Вольфхард поработает над ремейком хоррора «Рука-убийца»

Сегодня в 20:27
Фото: Robert Okine/Getty Images

Финн Вольфард («Очень странные дела») и Билли Брик («Адское лето») напишут сценарий переосмысления комедийного хоррора 1999 года «Рука-убийца» для Sony Pictures, сообщает Variety.

Вольфард и Брик также могут выступить режиссерами картины. Их предыдущая совместная работа — «Адское лето» — дебютировала на кинофестивале в Торонто в 2023 году и принесла дуэту признание критиков. Инди-дистрибьютор Neon, стоящий за хоррор-хитом «Собиратель душ», планирует выпустить фильм летом 2025 года.

Продюсером новой «Руки-убийцы» выступит Джейсон Райтман, который работал с Вольфардом и Бриком над «Охотниками за привидениями» и «Шоу субботним вечером».

В оригинальном фильме, вышедшем в 1999 году, снялись Девон Сава и Джессика Альба. Картина рассказывает о подростке-бездельнике, чья рука становится одержимой убийством.

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