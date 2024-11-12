Рене Зеллвегер возвращается к роли Бриджит Джонс в трейлере фильма «Без ума от парня»

Рене Зеллвегер возвращается в «Бриджит Джонс: Без ума от парня», четвертом и последнем фильме романтической серии, премьера которого состоится на Peacock 13 февраля.

Картина основана на третьем романе из серии книг Хелен Филдинг «Бриджит Джонс». Помимо Зеллвегер к своим ролям вернутся Хью Грант и Эмма Томпсон.

Среди других актеров, знакомых по предыдущим фильмам франшизы: Джим Бродбент, Сара Солемани, Салли Филлипс, Ширли Хендерсон, Джеймс Кэллис, Нил Пирсон, Джоанна Сканлан и Селия Имри. К ним присоединятся и новые имена — Чиветель Эджофор, Лео Вудолл, Айла Фишер, Нико Паркер, Жозетт Симон и Лейла Фарзад.

«Бриджит снова осталась одна, овдовев четыре года назад, когда Марк (Колин Ферт) был убит во время гуманитарной миссии в Судане. Теперь она в одиночку воспитывает 9-летнего Билли и 4-летнюю Мейбл, застряв в состоянии эмоциональной неопределенности», — гласит официальное описание.

«Под давлением своей семьи и друзей Бриджит возвращается к работе и даже пробует себя в приложениях для знакомств, где ее вскоре начинает разыскивать мечтательный и восторженный молодой человек (Вудолл). Теперь героиня совмещает работу, семью и романтические отношения. Бриджит борется с осуждением идеальных мам в школе, беспокоится о Билли, который тяжело переживает отсутствие отца, и вступает в неловкие отношения с рациональным до безобразия учителем естественных наук своего сына», — следует из анонса.