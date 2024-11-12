Умер художник-авангардист Франк Ауэрбах

В Великобритании в возрасте 93 лет скончался художник-авангардист Франк Ауэрбах. Об этом сообщила The Guardian со ссылкой на директора его галереи Джеффри Партона.
Ауэрбах скончался 11 ноября у себя дома в Лондоне. «Мы потеряли дорогого друга и замечательного художника, но утешаемся тем, что его голос будет звучать для будущих поколений», — сказал Партон.
Ауэрбах родился 29 апреля 1931 года в Берлине, в еврейской семье. После прихода к власти нацистов в 1939-м восьмилетнего Франка эвакуировали в Великобританию. Родители мальчика остались в Германии и погибли в 1942-м в концентрационном лагере.
В 1947 году Ауэрбах окончил школу и получил британское гражданство. Он стал играть в театре и учиться живописи у Дэвида Бомберга, окончил Королевский колледж искусств и в 1956 году организовал первую выставку в Лондоне.
Успех к художнику пришел не сразу. Зрители и критики поначалу не оценили его уникальной техники с чрезмерным использованием краски. Ауэрбаха заметили только в 1973 году, после выставки в Милане.
Широкого признания художник добился только в 1986 году, после оформления британского павильона на Венецианской биеннале — там он получил «Золотого льва». Ауэрбах прославился своими портретами, преимущественно женскими, и пейзажами.
Он работал с небольшим числом моделей, главной из которых была его жена — художница Джулия Уолстенхолм. В пейзажах Ауэрбах стремился исследовать коллективную травму поколения, пережившего войну.