Умер художник-авангардист Франк Ауэрбах

В Великобритании в возрасте 93 лет скончался художник-авангардист Франк Ауэрбах. Об этом сообщила The Guardian со ссылкой на директора его галереи Джеффри Партона.

Ауэрбах скончался 11 ноября у себя дома в Лондоне. «Мы потеряли дорогого друга и замечательного художника, но утешаемся тем, что его голос будет звучать для будущих поколений», — сказал Партон.